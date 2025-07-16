В белом платье и мантии: королева Камилла удостоилась почетной награды в Лондоне

Королева Камилла / © Associated Press

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Ее Величеству королеве присвоили звание почетного члена и члена правления Worshipful Company of Stationers and Newspaper Makers в знак признания ее заслуг в распространении грамотности.

Королева Камилла / © Associated Press

На мероприятии в британской столице Камилла появилась в белом платье с вырезом на декольте и замком посередине, а сверху на ней была мантия. Также королевский образ дополняла укладка, макияж, серьги-висюльки из жемчуга и золотая цепочка на шее с пластинчатой подвеской — любимым украшением Ее Величества так как на ней выгравированы инициалы ее пятерых внуков.

Королева Камилла / © Associated Press

После мероприятия королеву запечатлели в автомобиле, когда она покидала здание и махала публике рукой, в которой держала букет цветов.

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Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

На днях супруга короля Чарльза посещала приют для собак и кошек Баттерси, откуда ранее взяла несколько питомцев домой.

Королева Камилла / © Getty Images