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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
29
Время на прочтение
1 мин

В белом платье и мантии с шляпой: королева Камилла с семьей посетила службу в Эдинбурге

Королевская семья Британии сейчас находится с визитом в Эдинбурге.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Король Чарльз, его супруга королева Камилла, принц Уильям и принц Эдвард присутствовали на Службе Ордена Чертополоха в шотландском городе Эдинбург.

Все члены семьи прибыли на мероприятие в торжественных мантиях. Королева Камилла была одета в белое платье, которое виднелось из-под мантии, дополнив наряд серебристыми туфлями на каблуках, а на голове у нее была шляпа с большим белым пером. Также Камилла сделала классическую укладку, макияж и надела жемчужные серьги.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Днем ранее королева Камилла и король Чарльз присутствовали на садовой вечеринке во дворце Холирудхаус. Там Ее Величество появилась в темно-синем платье, шляпе с цветком, ее волосы были распущены, на груди она носила бриллиантовую брошь, а на шее у нее было жемчужное ожерелье.

Принц Уильям, король Чарльз, королева Камилла и принц Эдвард / © Getty Images

Принц Уильям, король Чарльз, королева Камилла и принц Эдвард / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
29
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