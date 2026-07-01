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В белом платье и мантии с шляпой: королева Камилла с семьей посетила службу в Эдинбурге
Королевская семья Британии сейчас находится с визитом в Эдинбурге.
Король Чарльз, его супруга королева Камилла, принц Уильям и принц Эдвард присутствовали на Службе Ордена Чертополоха в шотландском городе Эдинбург.
Все члены семьи прибыли на мероприятие в торжественных мантиях. Королева Камилла была одета в белое платье, которое виднелось из-под мантии, дополнив наряд серебристыми туфлями на каблуках, а на голове у нее была шляпа с большим белым пером. Также Камилла сделала классическую укладку, макияж и надела жемчужные серьги.
Днем ранее королева Камилла и король Чарльз присутствовали на садовой вечеринке во дворце Холирудхаус. Там Ее Величество появилась в темно-синем платье, шляпе с цветком, ее волосы были распущены, на груди она носила бриллиантовую брошь, а на шее у нее было жемчужное ожерелье.