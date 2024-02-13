В белом платье и на высоких каблуках: министр иностранных дел Германии приехала в Шато-де-ла-Сель

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Шато-де-ла-Сель, близ Парижа, для участия в переговорах "Веймарского треугольника". Ее встретил там министр иностранных и европейских дел Франции Стефан Сежурне.

Стефан Сежурное и Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши встретились, чтобы возродить "Веймарский треугольник" — политический формат, который годами был бездействен. "Веймарский треугольник" был создан в 1991 году, когда Польша выходила из десятилетий коммунизма как платформа для политического сотрудничества между тремя нациями.

Стефан Сежурное, Анналена Бербок, Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

Там Бербок продемонстрировала эффектный аутфит. На ней было белое платье миди с асимметричным вырезом и рукавами три четверти, хорошо сидевшее на ее стройной фигуре. Наряд политик скомбинировала с коричневыми замшевыми сапогами на платформе и высоких каблуках и кожаной коричневой сумкой-клатчем.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена распустила волосы, сделала макияж в нежных оттенках, уши украсила серебряными серьгами-кольцами, а руку – часами.

Стефан Сежурное, Анналена Бербок, Радослав Сикорский / Фото: Associated Press

Напомним, Анналена Бербок на заседании кабинета министров Германии появилась в темно-бордовом свитере и кожаной юбке в тон длины миди с разрезом спереди.

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