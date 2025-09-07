- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом платье и нюдовых лодочках: княгиня Шарлин с мужем и детьми сходила на пикник
Княгиня Шарлин вышла в свет вместе со своими мужем и детьми.
Шарлин, князь Альбер II и двое их детей — принц Жак и принцесса Габриэлла — посетили традиционный монегасский пикник «U Cavagnëtu» в Монако.
Княгиня Шарлин была одета в белое платье миди с асимметричным гипюровым кружевом и завитками от Oscar de la Renta, к которому подобрала бежевые кожаные туфли-лодочки с открытой пяткой Gianvito Rossi на каблуках.
Шарлин собрала волосы в низкую прическу, сделала лаконичный макияж, надела жемчужные серьги-гвоздики и сделала маникюр в нюдовом цвете.
Принцесса Габриэлла была в платье из хлопкового поплина цвета слоновой кости с разноцветным мотивом от Dior Kids и в сандалиях от этого же бренда, а волосы девочки были собраны в две тонкие косы спереди. А ее брат принц Жак был в белой рубашке, синем пиджаке, песочных брюках и черных туфлях. Князь Альбер II тоже был одет в пиджак, но только черного цвета, белую рубашку и серые брюки.
