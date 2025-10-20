- Дата публикации
В белом платье и объятиях мужа: Меган Маркл с принцем Гарри посетили теннисный турнир
Меган Маркл посетила вместе с мужем принцем Гарри благотворительное мероприятие в память о покойном сыне ее лучшей подруги.
Теннисный турнир в честь Джорджа Зайфена состоялся в Лос-Анджелесе.
Сассекские выразили поддержку одной из близких подруг Меган — Келли Зайфен, которая в 2022 году неожиданно потеряла сына Джорджа. Ему было всего девять лет, когда он умер от ковида и вирусного менингита.
В его честь в субботу был организован теннисный турнир в клубе Лос-Анджелеса. Мероприятие, проводимое в память о покойном Джордже, собирает средства для Альянса за права детей, который предоставляет юридические услуги, безопасное жилье, образование и поддержку семьям для детей из уязвимых групп.
Меган была замечена на мероприятии в белом платье из хлопкового сатина от Carolina Herrera с поясом и вырезом-халтер и обута в коричневые мюли от Jimmy Choo. Герцогиня распустила волосы и сделала легкий макияж. Принц Гарри надел белую футболку-поло и синие джинсы в сочетании с серыми мокасинами.
По возвращению домой Меган Маркл уже успела похвастаться невероятным видом из своего особняка в Монтесито.