В белом платье и объятиях мужа: Меган Маркл с принцем Гарри посетили теннисный турнир

Меган и Гарри / © Associated Press

Теннисный турнир в честь Джорджа Зайфена состоялся в Лос-Анджелесе.

Сассекские выразили поддержку одной из близких подруг Меган — Келли Зайфен, которая в 2022 году неожиданно потеряла сына Джорджа. Ему было всего девять лет, когда он умер от ковида и вирусного менингита.

Принц Гарри с дочерью Келли — Лили Зайфен / © Instagram Меган Маркл

В его честь в субботу был организован теннисный турнир в клубе Лос-Анджелеса. Мероприятие, проводимое в память о покойном Джордже, собирает средства для Альянса за права детей, который предоставляет юридические услуги, безопасное жилье, образование и поддержку семьям для детей из уязвимых групп.

Меган была замечена на мероприятии в белом платье из хлопкового сатина от Carolina Herrera с поясом и вырезом-халтер и обута в коричневые мюли от Jimmy Choo. Герцогиня распустила волосы и сделала легкий макияж. Принц Гарри надел белую футболку-поло и синие джинсы в сочетании с серыми мокасинами.

По возвращению домой Меган Маркл уже успела похвастаться невероятным видом из своего особняка в Монтесито.