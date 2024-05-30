В белом платье и оливковой шляпе: королева Максима на новом мероприятии

Королева Максима приехала сегодня с визитом в город Маастрихт.

Ее Величество открыла там новую штаб-квартиру DSM-Firmenich, которая будет работать в сферах здравоохранения, питания, личной гигиены и парфюмерии.

Королева облачилась в белое платье-миди в принт, дополнив его оливковой шляпой с широкими полями, серьгами-висюльками из камней, бежевым клатчем и туфлями-лодочками в тон на каблуках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима сделала насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы бордовой помадой и карандашом, у нее был светлый маникюр, а на пальце сверкало кольцо с бриллиантом. Также в руках королева несла подаренный ей букет роз.

Ранее королева Максима посетила пятую годовщину специализированной школы программирования Codam Coding College в Амстердаме, где появилась в шифоновом платье и с ободком с цветком на голове.

Королева Максима / Фото: Getty Images

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