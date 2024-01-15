В белом платье и рубиновых драгоценностях: образ королевы Мэри с "коронации"

14 января на престол Дании взошел новый монарх. Им стал король Фредерик X – старший сын королевы Маргрете II.

Мы показывали уже церемонию "коронации" Фредерика X и трогательные кадры, которые не оставили равнодушными поклонников датской королевской семьи. Не можем пройти мимо и красивого образа новой королевы.

51-летняя королева Мэри выбрала для своей "коронации" белоснежный наряд. На ней было белое платье-пальто из крепа, сшитое специально на заказ датским брендом Soeren Le Schmidt. Образ Ее Величества дополняли туфли-лодочки от Prada и драгоценности из рубиновой парюры.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

Королева собрала волосы в красивый низкий пучок, сделала насыщенный макияж, а в ее ушах сверкали рубиновые серьги с бриллиантами. Белых перчаток на королеве не было. Она махала подданным рукой и совсем немного волновалась.

Король Фредерик X и королева Мэри / Фото: Getty Images

А вот ее муж – новоиспеченный король скрыть волнения не мог. Он даже прослезился на публике.

Напомним, король и королева также слились в поцелуе на балконе, вызвав у подданных громкие овации.

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