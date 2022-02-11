В белом платье и с белыми аксессуарами: красивый образ молодой королевы Елизаветы II

На протяжении вот уже 70-ти лет королева Елизавета II безоговорочно выполняет свои королевские обязанности.

На этом архивном снимке королеву сопровождает командир гвардии, когда она осматривает почетный караул кадетского корпуса Гренады после прибытия на Королевской барже на пристани принцессы Маргарет на Каренаже, Сент-Джордж, Гренада. Фото сделано 11 февраля 1966 года. Королева и ее супруг принц Филипп отправились в тот день в пятинедельное турне по Карибскому морю.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

Королева одета в лаконичное белое платье с оборкой на талии, белую шляпу, высокие перчатки и обута в белые туфли на каблуках. На шее у Елизаветы II было ожерелье из жемчуга, в ушах – жемчужные серьги, к платью была пришпилена маленькая брошка, а в руке королева несла сумку, похоже, от своего любимого бренда Launer. Принц Филипп шел позади своей королевы, впрочем, как и всегда по жизни.

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