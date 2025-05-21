- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 356
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом платье и с букетом цветов: герцогиня Глостерская побывала на садовой вечеринке
Герцогиня Глостерская Биргитта посетила несколько садовых вечеринкок в Букингемском дворце.
Во время первой вечеринки в садах дворца в Лондоне 78-летняя королевская особа появилась в белом платье длины миди с небольшим разрезом на декольте. Лук Биргитта дополнила широкополой шляпой, жемчужными серьгами-висюльками и двумя нитями жемчуга на шее. Также она надела золотой браслет, перчатки, а в руках держала букет цветов.
Герцогиня появилась и на второй вечеринке в садах Букингемского дворца вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Герцогиня Глостерская была запечатлена во время беседы с другими гостями. Она облачилась в синее пальто, шляпу-таблетку с цветком, жемчужное колье и жемчужные серьги.
Напомним, садовую вечеринку вчера также посетили принц и принцесса Уэльские, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.