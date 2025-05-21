В белом платье и с букетом цветов: герцогиня Глостерская побывала на садовой вечеринке

Герцогиня Глостерская / © Getty Images

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Во время первой вечеринки в садах дворца в Лондоне 78-летняя королевская особа появилась в белом платье длины миди с небольшим разрезом на декольте. Лук Биргитта дополнила широкополой шляпой, жемчужными серьгами-висюльками и двумя нитями жемчуга на шее. Также она надела золотой браслет, перчатки, а в руках держала букет цветов.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня появилась и на второй вечеринке в садах Букингемского дворца вместе с королем Чарльзом и королевой Камиллой. Герцогиня Глостерская была запечатлена во время беседы с другими гостями. Она облачилась в синее пальто, шляпу-таблетку с цветком, жемчужное колье и жемчужные серьги.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Associated Press

Напомним, садовую вечеринку вчера также посетили принц и принцесса Уэльские, а также герцог и герцогиня Эдинбургские.

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