В белом платье и с цветочной сумкой: королева Летиция с мужем принимала гостей в Королевском дворце

Королевская чета Испании принимает президента Колумбии Густаво Франсиско Петро и его жену Веронику Алькосер в Королевском дворце в Мадриде.

На церемонии приветствия во дворце королева Летиция выбрала белое платье с короткими рукавами из переработанной ткани с ажурной вышивкой от Sfera, в котором дебютировала в июне 2022 года на церемонии вручения государственного флага Силам специального назначения ВМС в Картахене.

Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Колумбии / Фото: Getty Images

В руках Ее Величество несла сумку от бренда Furla с цветочным принтом. Обута Летиция была в нюдовые туфли-слингбэки на невысоких каблуках от Carolina Herrera. Также мы увидели на королеве новые жемчужные серьги, которые красиво дополняли образ. Она сделала укладку, макияж и надела на палец кольцо от любимого бренда Coreterno.

Король Филипп VI в этот день был одет в черный классический костюм в тонкую полоску, белоснежную рубашку и золотой галстук.

Стоит отметить, что супруга президента Колумбии тоже была в светлом наряде с объемными рукавами и V-образным вырезом на декольте, сочетая его с нюдовыми туфлями-лодочками.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Сегодня вечером монаршая чета устроит для своих гостей торжественный ужин во дворце. Так что, возможно, мы увидим королеву Летицию в тиаре.

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