В белом платье и с голубым шарфом: Джилл Байден в компании мужа и дочери сходила в магазин

Первая леди США выглядела стильно.
В объективы папарацци в Нантакете попали президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден. Они посетили магазин.
Первая леди была одета в белое длинное трикотажное платье с вырезом, поверх которого она надела темно-синий жакет с розовой подкладкой. На шее у нее был голубой шарф. Наряд Джилл скомбинировала с черными замшевыми сапогами.
Джилл сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила золотыми серьгами с жемчугом, шею – золотыми цепочками, а руки – браслетами и кольцом. На лице у нее были солнцезащитные очки-авиаторы.
На одной из фотографий рядом с Джилл была их дочь Эшли Байден. Она была одета в салатовое пальто, белый свитер, украшенный жемчугом, и джинсы.
Президент надел черный пиджак, черную олимпийку, светлую рубашку, серые брюки, черную бейсболку и очки-авиаторы.
Напомним, в прошлый раз Джилл Байден в бежевом жакете и шарфе с бахромой посетила пожарную часть.
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