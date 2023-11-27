В белом платье и с голубым шарфом: Джилл Байден в компании мужа и дочери сходила в магазин

В объективы папарацци в Нантакете попали президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден. Они посетили магазин.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди была одета в белое длинное трикотажное платье с вырезом, поверх которого она надела темно-синий жакет с розовой подкладкой. На шее у нее был голубой шарф. Наряд Джилл скомбинировала с черными замшевыми сапогами.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джилл сделала прическу с локонами, макияж с акцентом на глазах, уши украсила золотыми серьгами с жемчугом, шею – золотыми цепочками, а руки – браслетами и кольцом. На лице у нее были солнцезащитные очки-авиаторы.

На одной из фотографий рядом с Джилл была их дочь Эшли Байден. Она была одета в салатовое пальто, белый свитер, украшенный жемчугом, и джинсы.

Джилл Байден с дочерью Эшли / Фото: Associated Press

Президент надел черный пиджак, черную олимпийку, светлую рубашку, серые брюки, черную бейсболку и очки-авиаторы.

Напомним, в прошлый раз Джилл Байден в бежевом жакете и шарфе с бахромой посетила пожарную часть.

Читайте также: