В белом платье и с клатчем Victoria Beckham: кронпринцесса Метте-Марит приехала в Египет

Кронпринцесса Метте-Марит уже выздоровела после коронавирусной инфекции и вернулась к общественной жизни.

На днях супруга кронпринца Хокона открыла норвежскую программу для гостей и норвежский павильон на международной книжной ярмарке в Каире, в Египте.

Одета кронпринцесса была в хлопковое платье миди Erdem с вышивкой, а сверху в черном коротком жакете с бахромой от Chloe. В руках у нее был плоский клатч с тиснением под крокодила Victoria Beckham, а на шее золотая цепь.

Метте-Марит распустила белокурые волосы и сделала себе дневной макияж. Ее сфотографировали, когда она только приехала на выставку и выходила из автомобиля. Кронпринц Хокон супругу не сопровождал.

Кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Напомним, недавно дочь принцессы отпраздновала 20-летие и королевский Дом Норвегии по этому поводу опубликовал весьма необычные новые фото и видео с именинницей.

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