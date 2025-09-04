В белом платье и с любимой подвеской на шее: королева Камилла побывала на новой рабочей встрече

Королева Камилла / © Getty Images

Вчера Ее Величество приехала в 4-й батальон полка рейнджеров, чтобы встретиться с военнослужащими и их семьями в Олдершоте. На королеве в этот день было белое платье от Fiona Clare, которое она носила уже много раз и светлый плащ. Обула Камилла туфли-лодочки из замши с лаковыми носами от Eliot Zed, а из украшений на ней была новая подвеска с двумя переплетенными сердцами, и ее вторая любимая подвеска с инициалами ее пятерых внуков, а на запястьях было несколько браслетов от ее любимого бренда Van Cleef & Arpels.

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла прекрасно выглядела. Это был ее второй выход на публику после отпуска в шотландском Балморале. Днем ранее королева посещала штаб-квартиру благотворительной организации ShelterBox, куда приехала в гороховом платье.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Также вчера на публике впервые появился и король Чарльз. Монарх прибыл на экскурсию в ораторий Святого Филиппа Нери после канонизации кардинала Джона Генри Ньюмана в Бирмингеме.