В белом платье и с массивным ожерельем на шее: 85-летняя королева Соня посетила выставку

28 января Ее королевское Величесвто посетила официальное открытие выставки Ремесла замка, созданные более 200 лет" в Осло.
На выставке представлены одни из самых красивых ремесленных изделий, которые есть в Норвегии. Одним из показанных предметов является плащ для коронации, который последний раз использовала королева Мод на коронации в 1906 году, так как он был сделан в 1800-х годах. Выставка буде открыта для публики с 29 января по 17 сентября.
85-летняя королева Соня приехала в молочно-белом платье поверх которого набросила бежевый платок с бахромой и подобрала к образу высокие сапоги из замши на каблуках. У королевы был светлый маникюр, несколько золотых браслетов она надела на запястья, а также надела массивное деревянное ожерелье на шею в тон которому подобрала серьги. Аккуратная укладка и легкий макияж с акцентом на губы завершали королевский образ.
В Instagram норвежского королевского дворца опубликовали несколько снимков с мероприятия.
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