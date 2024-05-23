В белом платье и с серебристым клатчем: Шарлотта Казираги на дорожке в Каннах

Шарлотта надела белое платье-макси на широких бретельках, с разрезом спереди и расклешенным подолом. Образ дополнила черной лаковой обувью и серебристым клатчем. Она распустила и небрежно уложила волосы, сделала легкий макияж с нежно-розовой помадой на губах и надела серьги-висюльки.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Казираги предпочитает носить максимально сдержанные наряды и очень часто выбирает луки от Chanel, так как сотрудничает с французским брендом. В прошлый свой выход, когда она посетила показ круизной коллекции Chanel сезона 2024-2025, который состоялся в Марселе, выбрала для светского выхода черный брючный костюм в сочетании с белой футболкой.

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

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