В белом платье и с укладкой локонами: королева Рания на новой встрече в США

В белом платье и с укладкой локонами: королева Рания на новой встрече в США

50-летняя королева Рания посетила еще одну деловую встречу в рамках их с мужем королем Абдаллой II визита в США.

Это была встреча со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на которую Ее Величество приехала в лаконичном белом платье с короткими рукавами и маленькой светлой сумкой, которую держала в руках. Ее длинные каштановые волосы были уложены локонами, а на лице был макияж.

Сообщается, что на этом мероприятии королевская чета присутствовала вместе со старшим наследным сыном принцем Хусейном.

На предыдущей встрече королева Рания появилась в изумрудной блузке от Christopher Kan и белой юбке с высокой талией и тонким ремешком на ней от Gabriela Hearst. Образ дополняет красивая укладка локонами и, как всегда, достаточно насыщенный макияж на лице королевы.

Еще ранее мы видели образ королевы Иордании на встрече с первой леди США Джилл Байден.

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Стиль королевы Рании (18 фото)

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