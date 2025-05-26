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В белом платье и с вечерней прической: княгиня Шарлин с мужем посетила гала-ужин
Княжеская чета Монако посетила Гала-ужин в честь Гран-при Формулы-1 в Монако.
После самого Гран-при Формулы-1 в Монако, где княгиня Шарлин появилась в красной полосатой рубашке и красных брюках со стрелками и обута в туфли-лодочки на каблуках, Ее Светлость прибыла на гала-ужин вечером в компании своего супруга Альбера II.
Для вечернего выхода Шарлин выбрала белое платье с брошью-застежкой со сверкающими камнями на груди и широким поясом оттенка металлик, подчеркивающем талию. В руках княгиня держала маленький серебристый клатч, собрала волосы в высокую прическу и надела серьги с бриллиантами. Также у Шарлин был нюдовый маникюр.
Князь Альбер II был одет в белом смокинге, белой рубашке, черном галстуке-бабочке в принт звезд, черных брюках и обут в лаковые туфли.
Также ранее мы показывали, что Шарлин и Альбер посетили один из дней гонки Формулы 1 в Монако.