В белом платье и с вечерней прической: княгиня Шарлин с мужем посетила гала-ужин

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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После самого Гран-при Формулы-1 в Монако, где княгиня Шарлин появилась в красной полосатой рубашке и красных брюках со стрелками и обута в туфли-лодочки на каблуках, Ее Светлость прибыла на гала-ужин вечером в компании своего супруга Альбера II.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Для вечернего выхода Шарлин выбрала белое платье с брошью-застежкой со сверкающими камнями на груди и широким поясом оттенка металлик, подчеркивающем талию. В руках княгиня держала маленький серебристый клатч, собрала волосы в высокую прическу и надела серьги с бриллиантами. Также у Шарлин был нюдовый маникюр.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II был одет в белом смокинге, белой рубашке, черном галстуке-бабочке в принт звезд, черных брюках и обут в лаковые туфли.

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Также ранее мы показывали, что Шарлин и Альбер посетили один из дней гонки Формулы 1 в Монако.