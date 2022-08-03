В белом платье и с веером: летний аутфит Евы Лонгории на отдыхе

Актриса показала снимок из своего отпуска и Испании.

Ева Лонгория опубликовала в Instagram новое фото с отдыха на испанском курорте Марбелья. Актриса сфотографировалась во время прогулки по городу.

Она предстала в нежном женственном образе. Одета Ева была в белое платье на тонких бретельках и с вырезами на спине. Наряд она дополнила золотистыми сандалиями и бежевой сумочкой через плечо.

Ева Лонгория / Фото: Instagram Евы Лонгории

Звезда сделала аккуратную укладку и нежный макияж. В руке она держала белый веер.

Напомним, ранее Лонгория показала фото в красном купальнике и бутылку алкоголя в руке.

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