В белом платье и с веером: летний аутфит Евы Лонгории на отдыхе

Актриса показала снимок из своего отпуска и Испании.
Ева Лонгория опубликовала в Instagram новое фото с отдыха на испанском курорте Марбелья. Актриса сфотографировалась во время прогулки по городу.
Она предстала в нежном женственном образе. Одета Ева была в белое платье на тонких бретельках и с вырезами на спине. Наряд она дополнила золотистыми сандалиями и бежевой сумочкой через плечо.
Звезда сделала аккуратную укладку и нежный макияж. В руке она держала белый веер.
Напомним, ранее Лонгория показала фото в красном купальнике и бутылку алкоголя в руке.
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