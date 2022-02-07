В белом платье и широкополой шляпе: королева Матильда на выставке в Дубае

В белом платье и широкополой шляпе: королева Матильда на выставке в Дубае

Выходные королевская чета Бельгии провела в Дубае.

5 февраля королева Матильда и король Филипп посетили Национальный день Бельгии на выставке Dubai Expo 2020 в Дубае. Король Филипп произнес на открытии выставки речь, а после этого монархи посетили павильон работы всемирно известного испанского архитектора и инженера Сантьяго Калатравы.

Королева Матильда и король Филипп / Getty Images

На этом мероприятии Матильда появилась в белом платье миди с принтом, а к нему подобрала изумрудные туфли-лодочки на каблуках, широкополую шляпу в тон и маленький замшевый клатч. Из украшений на Ее Величестве были серьги-висюльки с жемчужными камнями, на пальце было помолвочное кольцо с сапфиром, также Матильда надела любимый золотой браслет и часы. Король Филипп был в бежевом костюме, белой рубашке и голубого оттенка галстуке с принтом.

Королева Матильда / Getty Images

Больше фото королевской пары из поездки в ОАЭ смотрите в галерее ниже.

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