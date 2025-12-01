В белом платье и шляпе: королева Максима отправилась с мужем в новый тур

Королева Максима / © Getty Images

Реклама

В этот раз король Виллем-Александр и королева Максима посещаю Парамарибо — столицу и самый крупный город Суринама.

Королевскую чету запечатлели вчера по прибытии в аэропорт. Государственный визит подчеркнет широкое сотрудничество между Суринамом и Королевством Нидерландов и тесные связи между общинами.

Король Виллем-Александр и королева Максима / © Getty Images

Для первого выхода Максима надела новый топ и юбку, которую носила раньше. Топ имеет присборенный вырез и две контрастные черные бретельки и с баской на талии. Это лук от любимого образа королевы от Natan. Волосы Максима собрала в низкий пучок и дополнила образ цветочными серьгами.

Реклама

Также сегодня днем король и королева посетили официальную церемонию приветствия в президентском дворце в Парамарибо. Королева Максима появилась на нем в новом платье-халате тоже от Natan с широкими отворотами и широким бантом на талии, а к поясу была пришпилена бриллиантовая брошь с жемчужиной. Образ Максима дополнила широкополой шляпой, жемчужными серьгами-висюльками и широким жемчужным браслетом. Также она взяла с собой песочный клатч и перчатки и обула нюдовые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Максима / © Getty Images

Напомним, недавно королева Максима совершала визит в Индонезию сольно.