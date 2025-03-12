В белом платье и шляпе: Меган Маркл показала, как собирала цветы в саду

Все эти публикации нацелены на то, чтобы еще больше раскрутить бренд герцогини Сассекской As Ever из-за которого ранее уже вспыхнул скандал.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

В сторис Меган Маркл опубликовала еще несколько кадров, показав, как обрезает в саду цветы для букетов. Она одета в белое платье без рукавов, на голове у нее широкополая шляпа, отлично закрывающая от солнца, а на запястье несколько золотых браслетов, в том числе и Cartier и часы от этого же бренда.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

А недавно герцогиня делилась другим милым снимком из своей семейной жизни, показав, как обнималась с принцем Гарри на пляже.

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