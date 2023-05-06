В белом платье и синей накидке: принцесса Уэльская с мужем принцем Уильямом на коронации Чарльза

Принцесса Уэльская и принц Уильям прибыли на коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы в Вестминстерское аббатство вместе с детьми.

Вчера принцесса Кэтрин блистала на вечернем приеме в платье-миди из крепа с эффектом запаха, украшенное кристаллами от бренда Self-Portrait и в сапфировых серьгах королевы-матери Елизаветы. Прием был организован королем Чарльзом для иностранных гостей в Букингемском дворце.

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце с Джилл Байден и ее внучкой / Фото: Associated Press

Как и предполагали букмекеры на коронации принцесса Уэльская появилась в наряде, в котором был синий оттенок.

На первых фото принцессы полностью образа не видно, но накидка на ней синего цвета под которым видно белое длинное платье от Alexander McQueen, украшенное серебряными слитками и вышивкой нитками с мотивами розы, чертополоха, нарцисса и трилистника. Эти эмблемы обозначают четыре нации: Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию. На голове вместо тиары у Кейт цветочное украшение. Волосы собраны в красивую прическу, а в ушах серьги с бриллиантами и жемчужинами из коллекции принцессы Дианы.

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Принц Уильям также одет в мантию, на голове у него фуражка.

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

На службе за Кейт и Уильямом стоят их младшие дети – принцесса Шарлотта и принц Луи. У Шарлотты сегодня ответственная миссия, следить за тем, чтобы ее младший брат не шалил.

Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

Старший ребенок Уэльский – принц Джордж – является пажем короля, у него на коронации ответственная миссия.

Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / Фото: Getty Images

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