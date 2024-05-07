В белом платье и синих лодочках: эффектная королева Мэри с мужем-королем отправилась в Швецию

Король Фредерик X и его красавица-супруга королева Мэри встретились в Стокгольме с королем Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

Церемония приветствия королевской четы состоялась в Королевском дворце в Стокгольме.

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Королева Мэри появилась на встрече в светлом платье-миди Mark Kenly Domino Tan, с тонким поясом, подчеркивающим талию и в руках держала синий клатч Quidam Bags и кожаные перчатки. Обута королева была в туфли от Gianvito Rossi тоже синего цвета на каблуках. Ее волосы были собраны заколкой с синим бантом, в ушах сверкали крупные серьги с бриллиантами, на шее было несколько золотых цепочек, а на груди сапфировая брошь Коннахта. Также на каждом из запястий королевы были золотые браслеты. Мэри выглядела великолепно, завершив свой образ нежным макияжем в розовых оттенках.

Королева Мэри и король Фредерик X с королем Карлом Густавом и королевой Сильвией / Фото: Getty Images

Королева Сильвия надела наряд от Maknam ярко-розового цвета, который состоял из платья и пальто. Ему в тон была подобрала лаконичная шляпа, в ушах сверкали жемчужные серьги, а на шее жемчужное колье. Сильвия также нанесла на губы розовую помаду.

Также, напомним, с визитом в Норвегию приезжала на днях президент Молдовы Майя Санду.

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