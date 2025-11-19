В белом платье и свадебной тиаре принцессы Евгении: королева Камилла на приеме во дворце

Королева Камилла / © Getty Images

78-летняя королева присоединилась к королю Чарльзу и принцу Уильяму на приеме для членов дипломатического корпуса в Виндзорском замке во вторник, 18 ноября. Хотя мероприятие проводится ежегодно, в этом году дата не была объявлена ​​заранее.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images

На прием Ее Величество приехала в белом платье от Fiona Clare с воротником-стойкой, длинными рукавами и вышивкой, к которому подобрала тиару-кокошник с изумрудами Гревилл (тиара с изумрудами была создана в 1919 году и передана в королевскую коллекцию в 1942 по завещанию Маргарет Гревилл), в которой в 2018 году выходила замуж принцесса Йоркская Евгения. Также на Камилле был семейный орден короля Чарльза, ее фирменная прическа, макияж на лице, серьги-люстры в ушах и колье в виде змеи на шее.

Королева Камилла / © Getty Images

В этом году этот роскошный прием впервые с 2001 года прошел в Виндзорском замке. В последние месяцы королевская резиденция принимала множество официальных мероприятий, включая государственные визиты, в то время как Букингемский дворец в Лондоне находится на реконструкции.

Королева Камилла / © Getty Images

К королю и королеве на приеме присоединился принц Уильям, а вот его супруга принцесса Кейт несмотря на то, что посещала мероприятия в предыдущие годы, в этот раз не присоединилась к королевской семье. Ранее в тот же день она посетила саммит Future Workforce Summit в Лондоне.