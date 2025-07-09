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В белом платье и тиаре королевы Елизаветы II: герцогиня Софи в роскошном образе появилась на банкете
Герцогиня Эдинбургская Софи и ее супруг принц Эдвард посетили вчера вечером банкет в честь визита в Великобританию президента Франции Эммануэля Макрона и Брижит Макрон.
60-летняя герцогиня София была запечатлена в роскошном белом платье Suzannah London, с короткими рукавами, слегла стягивая талию и переходя в изящную юбку А-силуэта. Софи сочетала наряд с туфлями Emmy London на каблуках, серьгами-кольцами из платины с тремя рядами бриллиантов от G Collins And Sons, а также носила роскошную аквамариновую тиару королевы Елизаветы II, которая называется Wessex, ранее известной как канадская аквамариновая тиара.
Герцогиня носила колье с бриллиантами, браслет на запястье и серьги тоже с бриллиантами, волосы собрала в прическу и сделала макияж. Ее муж принц Эдвард был во фраке, как и остальные мужчины королевской семьи, присутствовавшие на банкете в этот вечер.
Напомним, на мероприятии также появилась принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям. Кэтрин выглядела великолепно в платье Givenchy, созданное ее любимым дизайнером Сарой Бертон.