ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
397
Время на прочтение
1 мин

В белом платье и тиаре королевы Елизаветы II: герцогиня Софи в роскошном образе появилась на банкете

Герцогиня Эдинбургская Софи и ее супруг принц Эдвард посетили вчера вечером банкет в честь визита в Великобританию президента Франции Эммануэля Макрона и Брижит Макрон.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софи и принц Эдвард

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Associated Press

60-летняя герцогиня София была запечатлена в роскошном белом платье Suzannah London, с короткими рукавами, слегла стягивая талию и переходя в изящную юбку А-силуэта. Софи сочетала наряд с туфлями Emmy London на каблуках, серьгами-кольцами из платины с тремя рядами бриллиантов от G Collins And Sons, а также носила роскошную аквамариновую тиару королевы Елизаветы II, которая называется Wessex, ранее известной как канадская аквамариновая тиара.

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Associated Press

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Associated Press

Герцогиня носила колье с бриллиантами, браслет на запястье и серьги тоже с бриллиантами, волосы собрала в прическу и сделала макияж. Ее муж принц Эдвард был во фраке, как и остальные мужчины королевской семьи, присутствовавшие на банкете в этот вечер.

Напомним, на мероприятии также появилась принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям. Кэтрин выглядела великолепно в платье Givenchy, созданное ее любимым дизайнером Сарой Бертон.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie