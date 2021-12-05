В белом платье и тиаре: японская принцесса Айко предстала на новых праздничных снимках

1 декабря японская принцесса Айко отпраздновала 20-летие.

По случаю праздника были опубликованы фотографии единственной дочери 126-го императора Японии Нарухито и императрицы Масако, которые сделали в Императорском дворце в Токио.

Принцесса Айко / Getty Images

Принцесса Айко была одета в красивое белое пальто под которым было белое платье, на шее у нее было драгоценное украшение, на голове тиара, а в ушах сверкали серьги. Волосы девушки были собраны в прическу, а макияж был максимально естественным. Принцесса была в белых перчатках, а в руках держала веер, а на груди у нее был орден.

Напомним, в начале нового года императорская чета традиционно планирует организовать торжественный прием. Ждем с его с нетерпением.

Принцесса Айко / Getty Images

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