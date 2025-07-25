Король Чарльз и Майя Санду / © Associated Press

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Президент Молдовы Майя Санду приехала с официальным визитом в Великобританию. В имении Сандрингем в Норфолке у нее была аудиенция у короля Чарльза III.

Король Чарльз III и Майя Санду / © Associated Press

Санду хорошо смотрелась в белом платье миди А-силуэта с круглым вырезом и длинными рукавами. Наряд она дополнила замшевыми остроносыми туфлями апельсинового оттенка на шпильках.

Король Чарльз III и Майя Санду / © Associated Press

Президент сделала идеально ровную укладку боб каре и нежный макияж.

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Король Чарльз был одет в серый костюм с платком-паше в нагрудном кармане, белую рубашку и пудровый галстук с принтом, которые он дополнил черными туфлями.

Напомним, Майя Санду в сером пальто и шелковой блузке с цветами появилась на саммите в Будапеште.