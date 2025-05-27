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В белом платье и туфлях Chanel: королева Камилла на важной церемонии в Канаде
Королевская чета посетила несколько встреч в первый день своего визита в Канаду.
Король Чарльз и королева Камилла встретились с Генерал-губернатором Мэри Саймон и премьер-министром Канады Марком Карни, и присутствовали на церемонии приведения к присяге в Тайном совете в Ридо-холле.
Сегодня днем королева Камилла была приведена к присяге в качестве члена Канадского тайного совета. В присутствии короля, генерал-губернатора и премьер-министра королева приняла участие в частной церемонии.
Тайный совет — это группа людей, которые консультируют короля по вопросам, имеющим важное значение для Канады.
Королева выглядела великолепно в белом платье-пальто от своего любимого бренда Fiona Clare, которое носила в сочетании с двухцветными туфлями Chanel на среднем каблуке и с брошью кленового листа на груди. В ушах у королевы были серьги-висюльки из жемчуга, а на шее золотая цепочка с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков. Также королева носила браслет Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra с пятью голубыми камнями на запястье.
Напомним, с самолета королева сошла с нежно-розовом пальто Anna Valentine и туфлях Chanel. Мы также рассказывали вам о секретах красоты королевы, к которым она прибегает, чтобы хорошо выглядеть.