В белом платье и туфлях Chanel: королева Камилла на важной церемонии в Канаде

Король Чарльз и королева Камилла в Канаде / © Getty Images

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Король Чарльз и королева Камилла встретились с Генерал-губернатором Мэри Саймон и премьер-министром Канады Марком Карни, и присутствовали на церемонии приведения к присяге в Тайном совете в Ридо-холле.

Сегодня днем ​​королева Камилла была приведена к присяге в качестве члена Канадского тайного совета. В присутствии короля, генерал-губернатора и премьер-министра королева приняла участие в частной церемонии.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

Тайный совет — это группа людей, которые консультируют короля по вопросам, имеющим важное значение для Канады.

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Королева выглядела великолепно в белом платье-пальто от своего любимого бренда Fiona Clare, которое носила в сочетании с двухцветными туфлями Chanel на среднем каблуке и с брошью кленового листа на груди. В ушах у королевы были серьги-висюльки из жемчуга, а на шее золотая цепочка с пластинчатой подвеской с инициалами ее пятерых внуков. Также королева носила браслет Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra с пятью голубыми камнями на запястье.

Король Чарльз и королева Камилла прибыли в Канаду / © Getty Images

Напомним, с самолета королева сошла с нежно-розовом пальто Anna Valentine и туфлях Chanel. Мы также рассказывали вам о секретах красоты королевы, к которым она прибегает, чтобы хорошо выглядеть.