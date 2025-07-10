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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В белом платье и украшениях с бирюзой: герцогиня Глостерская посетила банкет во дворце

Герцог и герцогиня Глостерские посетили государственный банкет в Виндзорском замке.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцог и герцогиня Глостерские

Герцог и герцогиня Глостерские / © Associated Press

Принц Ричард и его супруга герцогиня Биргитта присутствовали вместе с членами британской королевской семьи на банкете, организованном королем Чарльзом и королевой Камиллой в честь приезда президента Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон.

На банкет 79-летняя герцогиня Глостерская приехала в белом платье с рукавом три четверти, носила тиару королевы Марии «Жимолость», и Орден королевской семьи.

/ © Associated Press

© Associated Press

Обута Биргитта была в белые туфли на каблуках, в руках держала перчатки и небольшой клатч. Также на ней был красивый гарнитур украшений — тиара с бирюзой, серьги-висюльки, колье и брошь. Она сделала красивую укладку и макияж.

Напомним, на банкете появились принц и прицнесса Уэльские. Кейт произвела фурор красивым образом.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

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