В белом платье и в компании беременной принцессы Беатрис: Софи Уэссекская на Уимблдоне

В белом платье и в компании беременной принцессы Беатрис: Софи Уэссекская на Уимблдоне

Члены королевской семьи продолжают посещать Уимблдонский турнир, который проходит в Лондоне.

10-й день теннисного чемпионата вчера, 8 июля, посетила графиня Уэссекская Софи. 56-летнюю супругу принца Эдварда запечатлели на трибунах.

Софи Уэссекская была в легком белом платье в очень мелкий принт горох, с маленькими пуговицами посередине и шнурком на талии. Графиня надела золотые серьги, свое обручальное кольцо и черные солнцезащитные очки. Волосы распустила и слегка накрутила локонами, а макияж сделала максимально натуральный.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

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Днем ранее графиня Софи и принцесса Александра посетили ферму Windmill City Farm в Бристоле.

Также вчера турнир посетила принцесса Йоркская Беатрис. Девушка впервые появилась на публичном мероприятии с момента, когда в мае 2021 года объявили о ее первой беременности. Сопровождал Беатрис ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци.

Эдоардо Мапелли-Моции, принцесса Беатрис и графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Еще ранее на Уимблдон приезжала Зара и Майк Тиндолл, и герцогиня Кембриджская Кэтрин, после чего дворец объявил, что супруга принца Уильяма оказалась на самоизоляции дома.

Зара и Майкл Тиндолл / Getty Images

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