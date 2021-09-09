В белом платье и винных лодочках: красивый выход шведской кронпринцессы Виктории

Наследная принцесса Швеции вернулась к активной рабочей жизни.

44-летняя Виктория приехала на мероприятие в красивом белом платье в принт разноцветных ромбов, с широкой резинкой на талии, такой же вставкой на зоне декольте и на рукавах. Женственный образ принцесса дополнила винного цвета туфлями-лодочками на каблуках и черным маленьким клатчем. Также надела несколько браслетов на запястье и часы, сделала светлый маникюр, сейчас такой в моде, надела серьги с камнями и собрала волосы в низкий пучок – свою любимую прическу. Завершал образ достаточно насыщенный, как для дневного выхода макияж.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

В прошлый раз кронпринцесса появилась на публике тоже в белом: брючный костюм тогда Виктория сочетала с блузой, нюдовыми туфлями-лодочками и серебристым клатчем-конвертом. А вот неизменным практически в каждом ее образе является прическа.

Кронпринцесса Виктория / Getty Images

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