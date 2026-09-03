В белом платье и замшевых туфлях: элегантная Брижит Макрон сходила на выставку с британскими монархами

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

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Брижит Макрон вместе с мужем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, прибыла в Великобританию. В ходе визита супруги встретились с королем Чарльзом III и королевой Камиллой и вместе с ними посетили выставку гобеленов из Байо в Британском музее в Лондоне.

Брижит Макрон и королева Камилла / © Getty Images

Для этого выхода первая леди Франции выбрала элегантный образ. На ней было лаконичное белое платье-футляр длиной миди с рукавами три четверти. Наряд имел приталенный силуэт и интересный декоративный акцент на груди — горизонтальную планку с двумя большими круглыми пуговицами в тон.

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Платье прекрасно подчеркнуло стройную фигуру 73-летней Брижит и выглядело одновременно торжественно и сдержанно. Свой наряд она дополнила светлыми замшевыми туфлями-лодочками на шпильках.

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Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

На запястье первой леди было несколько браслетов, а в ушах — изящные серьги. Ее фирменную светлую прическу с челкой на этот раз собрали в небрежный низкий пучок, оставив у лица несколько прядей. Макияж Брижит был традиционным для нее — с акцентом на глаза.

Эммануэль Макрон вместе с женой появился в классическом темно-синем костюме, белой рубашке и темном галстуке.

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