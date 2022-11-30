В белом платье и жемчужных серьгах: королева Камилла собрала европейских монарших особ на прием

Королева Камилла устроила в Букингемском дворце прием, посвященный повышению осведомленности о насилии в отношении женщин и девочек в рамках 16-дневной кампании ООН против гендерного насилия.

На королевском приеме присутствовала королева Бельгии Матильда, кронпринцесса Дании Мэри, королева Иордании Рания и графиня Софи Уэссекская. Также среди гостей была и первая леди Украины – Елена Зеленская.

Графиня Софи, королева Матильда, королева Камилла, королева Рания и кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

Королева-консорт усердно работает, чтобы поддержать пострадавших женщин с 2009 года, и в феврале этого года 75-летняя Камилла пообещала свою поддержку жертвам, пережившим насилие в семье.

"Мы действительно должны помочь изменить культуру. И я думаю, что мы должны начать с самого начала, я думаю, что детей в школе нужно учить уважению", - сказала Камилла в интервью Эмме Барнетт для Woman's Hour и BBC Breakfast, пишет Hello!

Графиня Софи, королева Матильда, Камилла, королева Рания, кронпринцесса Мэри и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

На приеме королева появилась в молочно-белом платье и высоких черных замшевых сапогах на каблуках. У Ее Величества была безупречная укладка, в ушах - серьги-висюльки из жемчуга, а на лице - макияж. Камилла просто сияла.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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Королева Рания надела цветное платье и кардиган, в руках держала черную сумку с белой окантовкой и была обута в синие туфли-лодочки из замши с застежками вокруг щиколотки. У нее был красивый макияж и прическа, а в ушах - серьги геометрической формы.

Кронпринцесса Мари надела фиолетовую блузку и серые брюки с высокой талией и стрелками, дополнив аутфит фиолетовыми туфлями-лодочками на шпильках. На поясе у нее был тонкий пояс, на шее сверкала золотая тонкая подвеска с кулоном, а в ушах - серьги с дорожкой камней. Волосы принцесса распустила и сделала вечерний макияж в теплых тонах.

Королева Камилла и кронпринцесса Мэри / Фото: Associated Press

Королева Матильда также подобрала светлое платье и серебристый клатч к нему, а графиня Софи была в белой блузке с длинными рукавами клеш и брюках со стрелками и поясом.

Королева Камилла и королева Матильда / Фото: Associated Press

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая сейчас как раз находится с визитом в Великобритании, присутствовала на приеме. Она была в сером костюме, состоящем из удлиненного блейзера с черным воротником и юбки длины миди с небольшим разрезом спереди, и остроносых туфлях-лодочках.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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