В белом платье и золотых босоножках: принцесса Мария-Олимпия на мероприятии в Лондоне

Греческая принцесса Мария-Олимпия снова радует нас своим выходом на публику. В этот раз принцесса облачилась в белоснежный наряд и выглядела очень нежно.

Мария-Олимпия посетила церемонию Harper's Bazaar Women of the Year Awards 2022 в сотрудничестве с Armani Beauty, которая прошла в отеле Claridge's в Лондоне.

На дорожку 26-летняя принцесса вышла в белом платье мини на тонких бретельках, декорированном бахромой на подоле. Обута принцесса была в золотистые босоножки на шпильках с застежкой вокруг щиколотки, а в руках держала маленькую белую сумку на короткой ручке.

Свой коктейльный образ Мария-Олимпия подчеркнула тонким колье на шее, красным педикюром и маникюром, а также волнистой укладкой.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

В прошлый выход принцесса Мария-Олимпия посещала вечеринку британской модели Кейт Мосс. На пати принцесса блистала в цветочном платье от Richard Quinn с перчатками из латекса и перьям на декольте. К наряду Мария-Олимпия подобрала черные колготы и кожаные черные босоножки на высоких каблуках.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

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