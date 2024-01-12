В белом платье и золотых туфлях: принцесса Раджва очаровала образом во время светского выхода

Старший сын короля Абдаллы II и королевы Рании прибыл с официальным визитом в Сингапур.

Кронпринца Хусейна в этой поездке сопровождает его супруга - кронпринцесса Раджва. Это их первый совместный выход в новом году.

Пара посетила официальный обед от премьер-министра Сингапура, где Раджва появилась в белом платье-миди из крепа Roksanda Official, дополнив наряд золотым поясом, клатчем от Bottega Veneta и золотыми туфлями-слингбэками Gianvito Rossi. Волосы принцессы были собраны сзади заколкой, а несколько прядей романтично спадало на лицо спереди. Макияж Раджвы был минималистичным, а на шее и в ушах были украшения.

Ее супруг кронпринц Хусейн был в темно-синем классическом костюме, белой рубашке и с синим галстуком.

Кронпринцесса Раджва и кронпринц Хусейн в Сингапуре / Фото: instagram.com/alhusseinjo

"Сегодня в Истане с Его Превосходительством президентом Тарманом Шанмугаратнамом и Его Превосходительством премьер-министром Сингапура Ли Сянь Лунгом. Наши встречи отразили крепкие отношения наших двух стран. Спасибо за любезное гостеприимство", - написал в Instagram под снимками кронпринц.

Напомним, ранее мы показывали, как Раджва и Хусейн посещали Нью-Йорк.

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