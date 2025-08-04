В белом платье и золотых украшениях: королева Летиция посетила кинофестиваль

Королева Летиция / © Getty Images

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Королева Летиция присутствовала на церемонии закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest 2025 в культурном центре La Misericordia в Пальма-де-Майорке.

Летиция появилась там в белом струящемся льняном платье с короткими рукавами, дополнила образ золотыми босоножками на устойчивых квадратных каблуках от Aquazzura, интересным золотым браслетом и серьгами от Suma Cruz. Королева распустила свои длинные волосы и сделала волнистые локоны, а на ее лице был выразительный макияж с акцентом на глаза.

Королева Летиция / © Getty Images

Золотой клатч Magrit, подходящий к босоножками, дополнил образ, как и кольцо Coreterno, с которым Ее Величество почти никогда не расстается.

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Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, семья приехала на Майорку несколько недель назад и на прошлой неделе Летиция с дочками уже посетила кинотеатр, где они были запечатлены местными репортерами.

Королева Летиция с дочками Софией и Леонор / © Getty Images