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В белом платье и золотых украшениях: королева Летиция посетила кинофестиваль
Королева Летиция посетила одно из своих любимых мероприятий — кинофестиваль Atlantida Mallorca.
Королева Летиция присутствовала на церемонии закрытия кинофестиваля Atlantida Mallorca Film Fest 2025 в культурном центре La Misericordia в Пальма-де-Майорке.
Летиция появилась там в белом струящемся льняном платье с короткими рукавами, дополнила образ золотыми босоножками на устойчивых квадратных каблуках от Aquazzura, интересным золотым браслетом и серьгами от Suma Cruz. Королева распустила свои длинные волосы и сделала волнистые локоны, а на ее лице был выразительный макияж с акцентом на глаза.
Золотой клатч Magrit, подходящий к босоножками, дополнил образ, как и кольцо Coreterno, с которым Ее Величество почти никогда не расстается.
Напомним, семья приехала на Майорку несколько недель назад и на прошлой неделе Летиция с дочками уже посетила кинотеатр, где они были запечатлены местными репортерами.