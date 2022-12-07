В белом платье Louis Vuitton и с кольцом принцессы Дианы: Меган Маркл с мужем Гарри посетили церемонию

Вручение премий пришлось на тот же день, что и дипломатический прием в Букингемском дворце, который посетили принц и принцесса Уэльские. За последнюю неделю эта четверка не единожды давала о себе знать. Кейт и Уильям прилетали в Бостон на церемонию Earthshot Prize 2022, но с Гарри и Меган, естественно, не встречались.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Образ Кейт с дипломатического приема мы вам уже показали, теперь предлагаем рассмотреть наряд, который для вечернего выхода выбрала герцогиня Сассекская.

Меган блистала в сшитом на заказ платье от Louis Vuitton с открытыми плечами, драпировкой на юбке и разрезом спереди. Наряд герцогиня дополнила парой туфель-лодочек черного цвета тоже от Louis Vuitton и кольцом с аквамариновым камнем принцессы Дианы.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня сделала насыщенный вечерний макияж, акцентируя внимание на пышных ресницах и бронзовых тенях на веках. Блеск для губ подобрала в тон. А также сделала низкий пучок и надела золотые серьги-висюльки.

Меган / Фото: Associated Press

Принц Гарри надел черный костюм, идеально сидящих по фигуре, белую рубашку и тонкий темно-синий галстук.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

На церемонии Меган и Гарри получили премию Роберта Ф. Кеннеди в области прав человека в честь их "героической" позиции против расизма в королевской семье.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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