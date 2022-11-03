В белом платье от Carolina Herrera: королева Летиция на встрече с президентом и первой леди Парагвая

Королева и первая леди выбрали наряды в одном цвете для этой встречи.

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция организовали обед в Королевском дворце Мадрида в честь президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и первой леди Сильваны Лопес Морейра. Президентская чета посетили Испанию, чтобы принять участие в деловой встрече Испания-Парагвай.

Королева Летиция, Филипп VI, Марио Абдо Бенитеса, Сильвана Лопес Морейра / Фото: Getty Images

Для этой встречи Летиция надела белое платье в мелкий горох от своего любимого бренда Carolina Herrera. Наряд имел длинные шифоновые рукава, спереди был украшен несколькими складками, а талия подчеркивал пояс.

В образ Летиция добавила четные крокодиловые туфли на каблуках с небольшим бантом от Magrit, а также пару сережек с крупными жемчужинами. Завершил ее образ макияж в нежно-розовой гамме.

Королева Летиция, Филипп VI / Фото: Getty Images

Первая леди Парагвая также отдала предпочтение светлому платью с рукавами, но ее наряд также был украшен интересной аппликацией в виде детских рисунков.

Королева Летиция, Сильвана Лопес Морейра / Фото: Getty Images

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