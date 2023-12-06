В белом платье-пальто и тиаре Елизаветы II: королева Камилла на дипломатическом приеме

Королева Камилла присоединилась к королю Чарльзу, принцу Уильяму и принцесса Кейт на ежегодном дипломатическом приеме в Букингемском дворце.

76-летняя королева была в белом платье с вышивкой от Fiona Clare, в тиаре "Девушек Великобритании и Ирландии", которая принадлежала ранее королеве Елизавете II, с бриллиантовой брошью королевы-матери и бриллиантовым браслетом королевы Елизаветы II. Она также носила пояс Ордена Подвязки и Ордена Королевской семьи с изображением королевы Елизаветы II.

Король Чарльз и королева Камилла, принц и принцесса Уэльские во время приема для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце в Лондоне / Фото: Getty Images

За прошедшие две недели королева Камилла уже во второй раз появляется на публике в тиаре. На банкете во время визита президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в Букингемском дворце Камилла дебютировала в тиаре с бирманским рубином.

А чем особенна тиара "Девушек Великобритании и Ирландии", которую Камилла носила вчера, мы рассказывали ранее.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская Кэтрин также надела свою любимую тиару "Узелки любви" и платье, в котором ранее блистала на свадьбе иорданского принца.

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