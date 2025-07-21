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В белом платье-рубашке и с красным поясом: королева Маргрете II с сестрой появилась на мероприятии
Королева Маргрете II и ее младшая сестра принцесса Бенедикта принимали процессию Ассоциации наездников на кольце Граастен в замке Граастен в Граастене, что в южной Дании.
Это ежегодное летнее мероприятие, во время которого шествие Гростена Рингридерфоренинг проходит мимо замка Грастен, чтобы приветствовать королевскую семью.
В этом году Ее Величество королева Маргрете и Ее Королевское Высочество принцесса Бенедикта приветствовали участников шествия, велогонщиков и детей. Шествие началось у школы верховой езды Гростена и завершилось на площади Рингридерпладсен, где проходили традиционные соревнования по кольцевой езде.
Королева Маргрете II появилась на мероприятии в белом платье-рубашке с широким красным поясом на талии, у нее на груди была пришпилена красная цветочная брошь, в ушах были круглые серьги, волосы собраны в традиционный пучок, на лице очки и красная помада на губах.
Принцесса Бенедикта надела оранжевое платье с коротким рукавом, круглым вырезом на шее и боковыми карманами и подобрала к образу золотые украшения — несколько браслетов, колье и серьги-клипсы в морском стиле.
В Instagram королевской семьи Дании поделились большим количеством фотографий с мероприятия.