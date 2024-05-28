В белом платье-рубашке и с новой укладкой: королева Рания с мужем-королем посетила встречу

Они приветствовали исполнительного директора Всемирной продовольственной программы Синди Маккейн в Аммане.

Ее Величество королева Рания появилась на встрече в белом платье-рубашке с полосатым подолом и поясом, подчеркивающим талию и обута в остроносые туфли с застежками вокруг щиколотки и на каблуках. Королева распустила волосы, сделала красивый выразительный макияж, волосы распустила и выровняла, надела серьги-висюльки и золотое кольцо, а также сделала светлый маникюр.

Король Абдалла II был в черном костюме, белой рубашке и в темно-бордовом галстуке.

Король Абдалла II и королева Рания / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями позже после этой встречи королева Рания с супругом появилась на праздновании Дня независимости Иордании. Она выбрала для выхода темно-баклажановое макси-платье с поясом на талии и обула остроносые туфли на каблуках. Рания распустила волосы и надела серьги-висюльки, а также сделала выразительный макияж, а в руке несла небольшую сумку.

Королева Рания и король Абдалла II / Фото: Getty Images

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