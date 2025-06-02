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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
1724
Время на прочтение
1 мин

В белом платье с ажурными рукавами: красивая Брижит Макрон на государственном ужине в Сингапуре

72-летняя первая леди Франции коротким нарядом подчеркнула стройные ноги.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макроны

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии посетили Сингапур. В честь их приезда президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам с супругой Джейн Иттоги устроили государственный ужин.

Для такого события первая леди Франции выбрала красивый образ. На ней было белое платье-футляр до колен с ажурными цветочными рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила белыми туфлями на шпильках и белой сумочкой. И, как всегда, госпожа Макрон надела парик с прикорневым объемом, сделала макияж смоки-айс и завершила лук кольцами с камнями.

Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Биржит Макрон в элегантном черном костюме и жемчугах посетила выставку «Две реки», которая прошла на пешеходном мосту Андерсона в Сингапуре.

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Дата публикации
Количество просмотров
1724
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