- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1724
- Время на прочтение
- 1 мин
В белом платье с ажурными рукавами: красивая Брижит Макрон на государственном ужине в Сингапуре
72-летняя первая леди Франции коротким нарядом подчеркнула стройные ноги.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии посетили Сингапур. В честь их приезда президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам с супругой Джейн Иттоги устроили государственный ужин.
Для такого события первая леди Франции выбрала красивый образ. На ней было белое платье-футляр до колен с ажурными цветочными рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.
Аутфит Брижит дополнила белыми туфлями на шпильках и белой сумочкой. И, как всегда, госпожа Макрон надела парик с прикорневым объемом, сделала макияж смоки-айс и завершила лук кольцами с камнями.
Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.
Напомним, Биржит Макрон в элегантном черном костюме и жемчугах посетила выставку «Две реки», которая прошла на пешеходном мосту Андерсона в Сингапуре.