В белом платье с ажурными рукавами: красивая Брижит Макрон на государственном ужине в Сингапуре

Брижит и Эммануэль Макроны / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон в рамках своего тура по Юго-Восточной Азии посетили Сингапур. В честь их приезда президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам с супругой Джейн Иттоги устроили государственный ужин.

Для такого события первая леди Франции выбрала красивый образ. На ней было белое платье-футляр до колен с ажурными цветочными рукавами, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Аутфит Брижит дополнила белыми туфлями на шпильках и белой сумочкой. И, как всегда, госпожа Макрон надела парик с прикорневым объемом, сделала макияж смоки-айс и завершила лук кольцами с камнями.

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Эммануэль был одет в черный костюм, белую рубашку, черный галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Биржит Макрон в элегантном черном костюме и жемчугах посетила выставку «Две реки», которая прошла на пешеходном мосту Андерсона в Сингапуре.