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В белом платье с бахромой и с клатчем-ракушкой: Иванка Трамп в эффектном образе появилась на вечеринке
Дочь президента США продемонстрировала элегантный образ в стиле total white.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые фотографии, сделанные во время летней вечеринки в Хэмптонсе, организованной предпринимателем Майклом Рубином и его возлюбленной Камиллой Фишель.
«Эпическое начало лета!», — подписала она фото.
Для мероприятия Иванка выбрала эффектное белое платье с глубоким вырезом, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.
Особое внимание привлекали декоративные элементы — открытые плечи со сложным плетеным дизайном из множества тонких полосок ткани, которые спадали на руки, создавая иллюзию легких рукавов. Не менее эффектной деталью стала длинная бахрома на подоле платья.
Иванка дополнила свой наряд белыми босоножками на тонких ремешках и интересной танкетке, перламутровым клатчем в форме ракушки и лаконичными украшениями. У нее была идеально ровная укладка и макияж с акцентом на глазах.
Напомним, Иванка Трамп в полосатом сарафане с V-образным декольте позировала на фото.