В белом платье с бантом: красивая герцогиня Софи на королевских скачках в Аскоте

Среди них была и герцогиня Эдинбургская Софи, которая приехала на конные соревнования в очаровательном белом платье с бантом на шее из шелка от Suzannah London, стоимостью 4400 долларов.

Герцогиня Эдинбургская Софи на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Образ Софи дополнила белой сумкой на ремешке-цепочке и нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках, а также пастельно-розовой шляпой с широкими полями. Волосы собрала в низкий пучок, сделала макияж с акцентом на глаза и надела серьги с жемчугом и бриллиантами.

Герцогиня Эдинбургская Софи на Royal Ascot / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская прибыла на ежегодные скачки вместе с герцогом Эдинбургским во второй карете королевской процессии с лордом Сомсом Флетчингом и леди Сарой Кесвик. На балконе в королевской ложе Софи была запечатлена вместе с королевой Камиллой и королем Чарльзом.

Королева Камилла, король Чарльз и герцогиня Эдинбургская Софи на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Напомним, про образ Камиллы во второй день королевских скачек мы писали ранее. Супруга монарха выбрала бледно-розовое платье-пальто от Anna Valentine и шляпку от Philip Treacy.

Королева Камилла, король Чарльз и герцогиня Эдинбургская Софи на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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