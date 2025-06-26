В белом платье с баской и сумкой Chanel: принцесса Евгения посетила галерею

Принцесса Евгения / © Getty Images

Реклама

Принцесса выглядела шикарно в белом платье-миди с баской от Self-Portrait на бретельках, с пуговицами посередине и цветочной вышивкой на подоле. Она дополнила льняное платье эффектной красной сумкой Chanel, парой мюлей телесного цвета от Staud и серьгами-грибами от Софи Лис, а на шее была золотая цепочка с кулоном. Евгения сделала легкий дневной макияж, волосы собрала в прическу и сделала красный педикюр.

Принцесса Евгения / © Getty Images

На прошлой неделе принцесса Йоркская с мужем Джеком Бруксбэнком посещала Королевские скачки в Аскоте. Там она продемонстрировала несколько образов, но особенно нам запомнился красный наряд Whistles без рукавов, который принцесса носила в сочетании с бежевыми туфлями Aquazzura и красной шляпой с пером Emily-London Headwear.