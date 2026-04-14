В белом платье с черной аппликацией за 6654 евро: стройная Мелания Трамп на встрече с королевской четой Нидерландов
Первая леди США продемонстрировала элегантный образ от британского бренда.
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп приветствовали у себя в гостях, в Белом доме, прибывших с официальным визитом короля Нидерландов Виллема-Александра и королеву Максиму.
Мелания Трамп появилась там в белом текстурированном платье миди без рукавов от британского бренда Erdem, в котором она выглядела стройной и красивой. Наряд имел эффект помятости, круглый вырез, А-силуэт и был украшен аппликацией из черной шифоновой ленты. Стоимость платья — 6654 евро.
Образ первая леди дополнила черными кожаными туфлями-лодочками. У нее была укладка с боковым пробором и локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками.
Дональд был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и темно-бордовый галстук в крапинку, которые он дополнил черными туфлями.
