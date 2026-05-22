В белом платье с черными аксессуарами: королева Испании Летиция вышла в свет в изысканном луке
Ее Величество выгуляла классическое платье, которое идеально подходит для любой подуи.
Королева Испании Летиция посетила Академию офицеров Гражданской гвардии в Аранхуэсе по случаю десятой годовщины открытия ее нынешней штаб-квартиры. Во время своего визита она посетила обучение по тактическому командованию и управлению в рамках внутреннего курса повышения квалификации с использованием симулятора.
Она также просмотрела демонстрации использования устройств для управления дорогами общего пользования и навыков самообороны полиции, выполненные студентами программы прямого поступления.
Ее Величество надела на мероприятие белое платье из твида длиной до колен, которое имело рукава три четверти. Летиция надела наряд с черным поясом и лаконичными туфлями с открытыми пятками.
Это образ она продемонстрировала после того как выгуляла платье от Adolfo Domínguez с короткими рукавами, дизайн которого отличался четкими линиями и узнаваемым разрезом на юбке.