В белом платье с черными деталями: Зара Тиндалл блистала на конных соревнованиях

Зара Тиндалл / © Getty Images

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Они прибыли в четвертом экипаже сегодняшней королевской процессии, в которую входили король и королева, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна с вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом и принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци.

Зара сегодня выглядела потрясающе в черно-белом платье-рубашке от Laura Green и шляпе в тон с широкими полями. Она дополнила образ парой серьг-висюлек от Laurence Coste и черным клатчем.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Напомним, вчера Зара появилась в Аскоте в цветочном платье белого цвета Anna Mason London, ободке Bee Smith Millinery и туфлях-лодочках Rebecca Pumps, а в руке держала очки от солнца Bvlgari.

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Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

А в первый день королевских скачек на Заре было голубое платье с прозрачной вставкой на груди и тонким поясом на талии Rebecca Vallance, шляпа Sarah Cant и туфли Emmy London.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images