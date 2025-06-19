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В белом платье с черными деталями: Зара Тиндалл блистала на конных соревнованиях
Зара Тиндалл снова блистала на скачках Royal Ascot со своей семьей.
Они прибыли в четвертом экипаже сегодняшней королевской процессии, в которую входили король и королева, герцог и герцогиня Эдинбургские, принцесса Анна с вице-адмиралом сэром Тимоти Лоуренсом и принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли Моцци.
Зара сегодня выглядела потрясающе в черно-белом платье-рубашке от Laura Green и шляпе в тон с широкими полями. Она дополнила образ парой серьг-висюлек от Laurence Coste и черным клатчем.
Напомним, вчера Зара появилась в Аскоте в цветочном платье белого цвета Anna Mason London, ободке Bee Smith Millinery и туфлях-лодочках Rebecca Pumps, а в руке держала очки от солнца Bvlgari.
А в первый день королевских скачек на Заре было голубое платье с прозрачной вставкой на груди и тонким поясом на талии Rebecca Vallance, шляпа Sarah Cant и туфли Emmy London.