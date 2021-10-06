В белом платье с цветами на рукавах: монакская наследница Шарлотта Казираги на показе Chanel

В белом платье с цветами на рукавах: монакская наследница Шарлотта Казираги на показе Chanel

35-летняя монакская наследница Шарлотта Казираги, ставшая в декабре 2020 года лицом Дома Chanel, посетила показ новой коллекции бренда.

Знаменитость прилетела в Париж, где в рамках Недели моды Chanel представил свою новую женскую коллекцию сезона весна-лето 2022. На публике Казираги появилась в белом платье длины до колен и с длинными рукавами, расшитыми цветами. И подобрала к аутфиту черные остроносые ботильоны на каблуках.

На плече у звезды висела черная сумка, ее волосы были уложены в аккуратную прическу, а на лице был максимально естественный макияж.

Шарлотта Казираги / Getty Images

Показ Дома Chanel также посетили еще две его музы: актрисы Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп. Обе появились перед камерами фотографов в твидовых нарядах и выглядели очень привлекательно.

Кристен Стюарт / Getty Images

Лили-Роуз Депп / Getty Images

Читайте также:

Перья, твид и вышивка: как прошел показ осенне-зимней коллекции Chanel

Заменила Шарлин: Шарлотта Казираги вместе с князем Альбером II на спортивном мероприятии

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку