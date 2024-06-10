В белом платье с декольте и в босоножках: Карла Бруни за руку с мужем приехала в Елисейский дворец на прием

Бывший президент Франции Николя Саркози и его жена Карла Бруни Саркози посетили государственный ужин в Елисейском дворце в Париже.

Он был организован в честь приезда президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден.

56-летняя Карла Бруни приехала на торжественное мероприятие в белом платье с узлом на талии, которое дополнила босоножками оттенка металлик на невысоких квадратных каблуках и маленькой сумкой. Карла распустила волосы и сделала очень легкий макияж, от маникюра экс-первая леди Франции отказалась и надела лишь свое обручальное кольцо из украшений. Ее муж Николя был в черном классическом костюме, белой рубашке и с черным галстуком. Он держал жену за руку и второй рукой махал фотографам, когда они по красной дорожке направлялись во дворец.

Николя Саркози и Карла Бруни-Саркози / Фото: Associated Press

Также мы показывали образы Джилл Байден в синем бархатном платье Schiaparelli и обуви на высоких каблуках, а также первой леди Франции Брижит Макрон, которая выбрала белоснежный аутфит для светского мероприятия.

Джилл и Джо Байден, Брижит и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Ужин посетили и некоторые знаменитости: французская актриса Леа Сейду, актриса Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино, Фаррелл Уильямс с супругой Хелен Ласичан.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Getty Images

Фаррелл Уильямс с женой Хелен Ласичан / Фото: Associated Press

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